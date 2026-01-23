ХАМАС қаруын саяси партия мәртебесіне айырбастайды
АСТАНА. KAZINFORM - Палестиналық ХАМАС қозғалысы АҚШ әкімшілігімен саяси мойындалған жағдайда қарусызданатыны туралы келісімге келді деп хабарлайды Kazinform агенттігі Sky News Arabia-ға сілтеме жасап.
Келісімде ХАМАС-ты саяси партия ретінде мойындау үшін Газа секторындағы қару-жарақ пен жерасты туннельдерінің картасын беру қарастырылған.
Келісімге сондай-ақ Газа секторынан кетуді қалайтын қозғалыстың саяси және әскери көшбасшыларына АҚШ тарапынан қудалаусыз кету мүмкіндігі де кіреді. Сонымен қатар, Вашингтон Израиль мен АҚШ-тың қауіпсіздік рұқсатын алған жағдайда, ХАМАС-тың кейбір полиция қызметкерлері мен бұрынғы шенеуніктерін жаңа Газа әкімшілігіне біріктіруге келіскені хабарланған.
Сондай-ақ, Палестина ұлттық әкімшілігі мұндай келісімдер соғыс қимылдарын тоқтатуға және Газа секторындағы қалпына келтіру процесін жеделдетуге әкелсе, оларға қарсы емес екені хабарланған. Алайда, Израиль ұсынылған келісімнің бірнеше тармағына, ең бастысы ХАМАС-тың саяси күш ретінде өмір сүруіне қарсы болды.
Естеріңізге сала кетейік, бейсенбі күні Давостағы Дүниежүзілік экономикалық форум аясында 19 елдің өкілі Газадағы бейбітшілік процесінің бөлігі ретінде құрылған Бейбітшілік кеңесінің жарғысына қол қойды. АҚШ президенті Дональд Трамп бұл құрылымға ақырында 50-ден астам ел кіретінін мәлімдеді.
Бұған дейін Вашингтон Газа секторындағы қақтығысты тоқтату және Палестина аумағы үшін жаңа басқару моделін құру жоспарының екінші кезеңіне көшетінін жариялаған болатын.