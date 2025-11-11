11:29, 11 Қараша 2025 | GMT +5
Хасан Қасымбаев ісі: басқа айыпталушыларға сот үкімі шықты
ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Талғар аудандық сотында Хасан Қасымбаев ісі бойынша қалған айыпталушыларға да үкім шықты.
Сот шешімімен іс бойынша өзге айыпталушылар кінәлі деп танылды.
* Руслан Әлиев — 20 жылға;
* Мадияр Қалимжанов — 12 жылға;
* Сайлау Ақтанов — 8,5 жылға;
* Данияр Асқаров — 8 жылға сотталды.
Ең ауыр жаза Нұрмұхамбет Сұлтанбековке берілді. Ол 22 жылға бас бостандығынан айырылды.
Олардың бәріне Қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша айып тағылған: адам ұрлау, қасақана ауыр жарақат салу және қорқытып ақша алу.
Еске салайық, бұған дейін осы іс бойынша негізші айыпталушы Хасан Қасымбаев кінәлі деп танылып, 12 жылға бас бостандығынан айырылғанын хабарлағанбыз.