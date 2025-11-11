KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    11:29, 11 Қараша 2025

    Хасан Қасымбаев ісі: басқа айыпталушыларға сот үкімі шықты

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Талғар аудандық сотында Хасан Қасымбаев ісі бойынша қалған айыпталушыларға да үкім шықты.

    Хасан Қасымбаев ісі: басқа айыпталушыларға сот үкімі кесілді
    Фото: Еламан Тұрысбеков/Kazinform

    Сот шешімімен іс бойынша өзге айыпталушылар кінәлі деп танылды.

    * Руслан Әлиев — 20 жылға;

    * Мадияр Қалимжанов — 12 жылға;

    * Сайлау Ақтанов — 8,5 жылға;

    * Данияр Асқаров — 8 жылға сотталды.

    Ең ауыр жаза Нұрмұхамбет Сұлтанбековке берілді. Ол 22 жылға бас бостандығынан айырылды.

    Олардың бәріне Қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша айып тағылған: адам ұрлау, қасақана ауыр жарақат салу және қорқытып ақша алу.

    Еске салайық, бұған дейін осы іс бойынша негізші айыпталушы Хасан Қасымбаев кінәлі деп танылып, 12 жылға бас бостандығынан айырылғанын хабарлағанбыз.

    Сот Қылмыс Талғар Қонаев
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
