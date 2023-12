ИКАО мен ҚР авиациялық әкімшілігі персоналды оқыту қызметтерін көрсету туралы келісім жасасты

АСТАНА. ҚазАқпарат - ИКАО мен Қазақстанның авиациялық әкімшілігі арасында персоналды оқыту қызметтерін көрсету туралы келісімге қол қойылды, деп хабарлайды Азаматтық авиация комитетінің баспасөз қызметі.

Сеулде Халықаралық азаматтық авиация ұйымының (ИКАО) енгізуді қолдау жөніндегі екінші жаһандық симпозиумы (GISS) өтуде, оған ИКАО Бас хатшысы, ИКАО-ға мүше мемлекеттердің көлік министрлері, авиациялық билік органдары және авиация саласының басқа өкілдері қатысады

Қазақстан тарапынан Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің, «Қазаэронавигация» РМК және «Азаматтық авиация академиясы» АҚ өкілдері қатысуда. Делегацияны Қазақстанның авиациялық әкімшілігі Бас директорының орынбасары Салтанат Томпиева басқарады.Корея Республикасының Жер, инфрақұрылым және көлік министрлігі ұйымдастырған жаһандық симпозиум ИКАО Дүниежүзілік авиациялық форумын (IWAF), жаһандық авиациялық дайындық симпозиумын (GACS) және TRAINAIR PLUS-ты ИКАО-ның ең жаңа цифрлық құралдарын, авиацияның тұрақтылығын, инновацияларды, тұрақты дамуды және жедел шешімдерді қолдау бойынша негізгі бастамалар мен бірлескен күш-жігерді қамту мақсатында біріктіреді.

Форум аясында ИКАО мен Қазақстанның авиациялық әкімшілігі арасында персоналды оқыту қызметтерін көрсету туралы келісімге қол қойылды. ИКАО атынан құжатқа ИКАО құзыреттілігін дамыту және енгізу бюросының директоры Хорхе Варгас қол қойды.

Сондай-ақ Біріккен авиациялық басқару органдарын оқыту ұйымы (JAA TO) мен Авиация әкімшілігі арасында оқыту қызметтерін көрсету туралы негіздемелік келісімге қол қойылды.

Негіздік келісімге Біріккен авиациялық билік органдарын оқыту ұйымының бас директоры Паула Виейра де Альмейда мен Авиация әкімшілігі бас директорының орынбасары Салтанат Томпиева қол қойды.

Сондай-ақ, форум алаңында азаматтық авиацияны одан әрі дамыту мәселелері бойынша ИКАО және Федералдық авиация әкімшілігі (FAA) өкілдерімен бірқатар екіжақты кездесулер өтті.

Айта кетейік, Jaa оқу ұйымы (JAA TO) - голландиялық коммерциялық емес ұйым және еуропалық азаматтық авиация конференциясының (ECAC) қауымдастырылған органы. JAA TO әуе көлігі секторында авиация саласы мен Ұлттық реттеу органдарын оқытудың 50 жылдық тарихына ие.JAA TO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы (ICAO) және EASA виртуалды академиясының (EVA) жетекші мүшесі ретінде танылған Еуропадағы жалғыз шеберлік оқу орталығы (TCE). Jaa to жыл сайын қауіпсіздік, қорғаныс, дрондар және басқару сияқты тақырыптар бойынша 300-ден астам оқу курстарын жоспарлайды.