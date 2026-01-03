Иран Трамптың мәлімдемесінен кейін БҰҰ-ны әрекет етуге шақырды
АСТАНА. KAZINFORM — Иранның БҰҰ-дағы тұрақты өкілі Амир Саид Иравани БҰҰ Бас хатшысы мен Қауіпсіздік кеңесінің төрағасына хат жолдап, АҚШ президенті Дональд Трамптың Тегеранға жасаған «заңсыз қатерлерін» айыптауды сұрады. Бұл оқиға елдегі жалғасып жатқан наразылықтар аясында болған.
Al Jazeera хабарлауынша, Трамп Ирандағы наразылықтардың жалғасып жатқандығы туралы мәлімдеп, егер шерушілерге қарсы зорлық-зомбылық қолданылатын болса, АҚШ «күресуге дайын» екенін айтқан.
Иравани БҰҰ басшысы Антонио Гутерришті және Қауіпсіздік кеңесінің мүшелерін Трамптың «құқыққа қайшы және провокациялық мәлімдемелерін» қатаң айыптауға шақырды. Ол бұл әрекеттерді БҰҰ Жарғысы мен халықаралық құқықты бұзу деп атап өтті.
— Қандай да бір ішкі тәртіпсіздіктерді сыртқы қысым немесе әскери араласу арқылы қоздыру, қолдау көрсету немесе заңдастыру — бұл Иран Ислам Республикасының егемендігіне, саяси тәуелсіздігіне және аумақтық тұтастығына қарсы ауыр құқықбұзушылық, — деп жазды Иравани.
Хатта Иран үкіметі өз «егемендігін қорғауға» деген құқығын растаған және оны «қатаң әрі теңгерімді түрде жүзеге асыратынын» атап өтті.
— АҚШ бұл заңсыз қауіптердің және кейінгі шиеленістің барлық салдары үшін толық жауапкершілікті мойнына алуы тиіс, — деп қосты Иравани.
Еске сала кетсек, Ирандағы наразылықтар бірнеше күн бойы жалғасып келеді, олар негізінен ұлттық валютаның күрт құлдырауы мен бағаның өсуімен байланысты. Ел билігі диалогқа дайын екенін, бірақ сыртқы қысым мен араласуды қабылдамайтынын мәлімдеді.
Mehr агенттігінің хабарлауынша, Иранның батыс бөлігіндегі бүлікшілер қару алып көшелерге шыққан. Шуштер қаласының полициясы наразылық білдірушілердің бір тобын ұстап, олардың қолындағы қару-жарақты тәркілеген.
Соңғы мәліметтер бойынша, тәртіпсіздіктер салдарынан кем дегенде тоғыз адам қаза тапты, тағы 44 адам тұтқындалған.
Өз кезегінде Дональд Трамп Иран билігін ескертіп, егер Иран бейбіт шеру жасаушыларды атып, өлтірсе, АҚШ соларға қолдау көрсету үшін көмекке келетінін, әрі толық әскери дайындықта тұрғанын айтқан.
Кейін Иранның ресми тұлғалары АҚШ-қа қатаң ескерту жасап, сыртқы араласудың ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп ретінде бағаланатынын мәлімдеді.