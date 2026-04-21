Ирландияда 20 миллион еуроға тұтас бір ауыл сатылады
АСТАНА. KAZINFORM — Ирландияда сатылымға тұтас бір ауыл — Village at Lyons қойылды. Ол Дублин қаласына жақын жерде Килдэр графтығында орналасқан. Нысанның құны — 20 миллион еуро, деп жазды BILD.
Ирландиядағы Village at Lyons кешенінің болашақ иесі тарихи нысандар жиынтығына ие болады. Оның құрамына тас үйлер, паб, шіркеу, су диірмені және канал маңындағы аумақ кіреді.
Бұрын бұл ауыл қараусыз қалған, алайда 1990-жылдары Тони Райан басшылығымен қалпына келтірген. Қайта жөндеу кезінде тарихи келбетін сақтау басты назарда болған.
2016 жылдан бері нысан инвестор Барри О’Каллаганға тиесілі болып, ол жерде Cliff at Lyons люкс қонақүйін ашқан.
Айта кетейік, Village at Lyons тек жылжымайтын мүлік ретінде ғана емес, сонымен бірге қонақүй бизнесіне немесе жеке резиденция ретінде пайдалануға болатын дайын тарихи кешен ретінде сатылымға шығарылған.
