Италия гендерлік себеппен әйел өлтіруді жеке қылмыс ретінде бекітті
АСТАНА.KAZINFORM — Италия Парламенті қылмыстың жекелеген санаты — әйелді гендерлік себептермен өлтіру — фермицид бойынша қылмыстық заңнамаға түзету енгізді, деп хабарлайды Кazinform агенттігі.
Италия фемицидті ресми түрде ұлттық қылмыстық кодексіне жеке қылмыс ретінде енгізді, оған өмір бойы бас бостандығынан айыру жазасының ең жоғары мөлшері көзделген.
Заң президент қол қойғаннан кейін күшіне енді, бұл Еуропадағы әйелдер құқықтары саласындағы ең көп талқыланған реформалардың біріне айналды.
Бұл бастаманы Премьер-министр Джорджа Мелони басқаратын үкімет ұсынды. Ол заң жобасының 2025 жылдың 7 наурызында Министрлер Кеңесінің отырысынан кейін қабылданғанын жариялап, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылыққа жүйелі түрде жауап беру қажеттілігін атап өтті.
Реформаға бірқатар кісі өлтіру себептері түрткі болды, бұл жаппай қоғамдық наразылық тудырып, жаза түрін күшейтуді талап етті. Соңғы жылдары Non Una di Meno сияқты белсенді қозғалыстар жүйелі өзгерістерге және тұрмыстық және гендерлік зорлық-зомбылық құрбандарын тиімді қорғау тетіктерін жасауға шақырды.
БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының жаһандық зерттеуіне сәйкес, 2023 жылы өлтірілген әйелдердің шамамен 60%-ы жақын серіктестерінің немесе басқа отбасы мүшелерінің қолынан қаза тапқан. Есепте сондай-ақ «өз үйі әйелдер мен қыздар үшін ең қауіпті орын» екені айтылған, бұл фемицидтердің айтарлықтай бөлігі отбасында болатынын көрсетеді.
