    15:21, 03 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Италия Олимпиадасында Қазақстан туын конькишілер ұстап шығатыны рас па

    АСТАНА. KAZINFORM — 2026 жылы Италияда өтетін қысқы Олимпиада ойындарының ашылу салтанатында Қазақстан құрамасының туын конькишілер Яна Хан мен Денис Никиша ұстайды деген ақпарат шындыққа жанаспайды.

    Казахстанский флаг, Казахстан, Қазақстан туы, Қазақстан
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, қазіргі уақытта олимпиадалық лицензиялар үшін іріктеу кезеңі жалғасып жатыр. Осыған байланысты ұлттық құраманың нақты құрамы мен ту ұстаушыларды алдын ала жариялау ерте.

    — Толық әрі ресми ақпарат ҚР Туризм және спорт министрлігінің ресми ресурстарында жарияланатын болады. Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін тек ресми деректерге сүйенуге шақырамыз, — деді министрліктің баспасөз хатшысы Балым Адамиденова.

    Бұған дейін қысқы Олимпиадаға Қазақстаннан неше спортшы қатысатынын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Олимпиада Коньки ҚР Туризм және спорт министрлігі Италия Жалған хабарлама
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Автор
