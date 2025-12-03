Израиль жақын күндері «Рафах» шекара өткелін ашпақ
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль жақын күндері Газа секторының сыртқа шығатын жалғыз нүктесі — «Рафах» шекара өткелін біржақты түрде тек Газадан Мысырға шығатын бағытта ашуды жоспарлап отыр, деп хабарлайды Анадолы.
Бұл туралы Израиль БАҚ-тары Израиль Қорғаныс министрлігінің қарамағындағы Палестина оккупацияланған аумақтарында үкіметтік іс-қимылдарды үйлестіру департаментіне (COGAT) сілтеме жасап хабарлайды.
Хабарламада шешім «атысты тоқтату келісіміне және саяси басшылық нұсқауларына сәйкес» қабылданғаны айтылған. COGAT мәлімдемесіне сәйкес, өткел тек бір бағытта — Газадан Мысырға ашылады.
Палестиналықтардың өткел арқылы өтуі «Израильдің қауіпсіздік тексеруінен» кейін және Мысыр тарапымен үйлестірілген жағдайда жүзеге асады. Өткелде Еуропалық одақтың шекарада көмек көрсету миссиясы (EUBAM) қызметін жалғастырады.
Ресми хабарламада палестиналықтардың осы өткел арқылы Газа секторына қайтып өту мүмкіндігі туралы ештеңе айтылмаған.
10 қазанда Израиль мен ХАМАС қозғалысы арасында жасалған атысты тоқтату келісіміне сәйкес, Израиль әскері Рафах ауданын, соның ішінде «Сары сызық» деп аталатын және шекара өткелін қамтитын аймақты бақылауда ұстайды.
Сол келісім бойынша «Рафах» өткелі тұтқындар мен қамалғандарды алмастыру аяқталғаннан кейін, яғни 13 қазаннан кейін дереу ашылуы керек еді. Алайда Израиль бір жарым ай бойы әртүрлі сылтаулармен бұл талапты орындаудан бас тартып, шекараны ашуды кейінге қалдырды.
Бұдан бұрын Израиль мен ХАМАС атысты тоқтату келісімі аясында тұтқын алмасқаны анықталды.
Қарашаның басында Израиль Газа секторында атысты тоқтату режимін тағы да бұзды. Израильдің Хан-Юнус қаласына жасаған соққысының салдарынан адамдар жараланды.
Бұдан бұрын ХАМАС делегациясы Каирде Газадағы атысты тоқтатуды жүзеге асыру бойынша келіссөз өткізгенін жазғанбыз.
Айта кетейік, Қатар мемлекеті Газа секторындағы атысты тоқтатуды қамтамасыз ету үшін күш салуды жалғастырып келеді. Қатар оқ атуды тоқтату режимі сақталса, келісімнің екінші кезеңіне көшуге мүмкіндік бар үміттенеді. Бұл туралы Қатар Сыртқы істер министрлігінің өкілі Маджед әл-Ансари мәлім етті.