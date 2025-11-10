Қарағанды облысында тағы бір жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – 10 қараша күні сағат 00:30-дан бастап Қарағанды облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.
Шектеу республикалық маңызы бар «Астана – Қарағанды (айналма жол) – Алматы» автожолының 256-359 шақырымында (Атамекен ауылынан Ақсу-Аюлы елді мекеніне дейінгі аралықта) енгізілді.
Қозғалысты қайта ашу 10 қараша күні сағат 08:00-де жоспарланып отыр.
Жолдың жабылуы мен ашылуы туралы өзекті ақпаратты www.qaj.kz сайтындағы «Ақпараттық картадан» көруге болады.
Еске салайық, бұған дейін ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 970-1066 шақырымындағы (Қарағанды қаласынан Молодежный ауылына дейінгі) учаскеде барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылған болатын.