KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    00:55, 10 Қараша 2025 | GMT +5

    Қарағанды облысында тағы бір жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – 10 қараша күні сағат 00:30-дан бастап Қарағанды облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды, деп хабарлайды ҚазАвтоЖол.

    трасса, закрыта дорога, метель, автомобиль, буран, автожол, жол жабық, боран, көлік, автобус
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Шектеу республикалық маңызы бар «Астана – Қарағанды (айналма жол) – Алматы» автожолының 256-359 шақырымында (Атамекен ауылынан Ақсу-Аюлы елді мекеніне дейінгі аралықта) енгізілді.

    Қозғалысты қайта ашу 10 қараша күні сағат 08:00-де жоспарланып отыр.

    Жолдың жабылуы мен ашылуы туралы өзекті ақпаратты www.qaj.kz сайтындағы «Ақпараттық картадан» көруге болады.

    Еске салайық, бұған дейін ауа райының күрт нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолының 970-1066 шақырымындағы (Қарағанды қаласынан Молодежный ауылына дейінгі) учаскеде барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу қойылған болатын.

    Тегтер:
    Қарағанды облысы Ауа райы Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар