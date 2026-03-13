Қатар туристерді тегін қонақүйге орналастыру бағдарламасын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — Катар билігі туристерге ұсынылған тегін қонақүйде тұру бағдарламасын тоқтататынын мәлімдеді. Ресейдің Қатардағы елшілігінің хабарлауынша, елде жүрген туристер 15 наурызға дейін елден кетуі немесе қонақүйде тұру мерзімін ұзартуы тиіс, деп жазды DW.
Елшіліктің мәліметінше, Қатар билігі ресейлік туристерге 14 наурыз күні сағат 11:40-та ұшатын Qatar Airways әуе компаниясының Мәскеуге бағыт алған рейсімен елден шығуды ұсынды. Сондай-ақ туристерге құрлық арқылы «Абу Самра» шекара бекеті арқылы шығу мүмкіндігі бар. Бұдан кейін сапарын Saudi Arabia немесе United Arab Emirates арқылы әуе қатынасымен жалғастыруға болады.
Тегін қонақүйде тұру және тамақтану бағдарламасы Israel–US conflict with Iran басталғаннан кейін енгізілген болатын.
Ал Air Astana наурыздың соңына дейін Дубайға рейстерді тоқтатты.
Оған дейін Air Astana 735 жолаушыны қонақүйге орналастырғаны хабарланды.
Жалпы Таяу Шығыстан 9517 қазақстандық елге оралды.