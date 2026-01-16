Қазақстан 2060 жылға дейін көміртегі бейтараптығын көздейді
АСТАНА. KAZINFORM — Климаттың өзгеруі экологиялық және әлеуметтік-экономикалық аспектілерге әсер етіп, тұрақты дамуға үлкен қауіп төндіреді, деп хабарлайды Экология және табиғи ресурстар министрлігінің баспасөз қызметі.
Ведомство мәлім еткендей, еліміз географиялық орналасуына байланысты климаттық өзгерістерге бейім. Мәселенің күрделілігін түсініп, халықаралық қауымдастық оған қарсы шараларды күшейтуді белсенді түрде қолдайды, бұл көптеген халықаралық құжат пен қарарларда көрсетілген.
— Қазақстан барлық негізгі халықаралық Климаттық келісімдердің қатысушысы бола отырып, парниктік газдар шығарындыларын азайтуға және өз экономикасын өзгермелі климаттық жағдайларға бейімдеуге ұмтылады. Бұл ретте ел экономикасын жаһандық климаттық трендтерге бейімдеу, жасыл инвестицияларды қолдау және энергия тиімділігін қамтитын, Көміртегі бейтараптығына қол жеткізудің 2060 жылға дейінгі стратегиясын бекіту маңызды қадам саналады. Климаттық мақсаттарды іске асыру үшін Қазақстан Халықаралық қолдау шартымен 1990 жылғы деңгейден 2030 жылға қарай шығарындыларды шартсыз түрде 15% және шартты 25%-ға төмендету жөніндегі мақсаттармен БҰҰ-на өзінің Ұлттық деңгейде айқындалатын үлестерін (ҰДАҮ) ұсынды, — делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Қазақстан жасыл технологияларды қолдау үшін инфрақұрылымды белсенді дамытып келеді және ластануды азайту үшін ең үздік қолжетімді технологияларды (ЕҚТ) енгізе отырып, инвестициялар тартады, бұл кәсіпорындардың экономикалық тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
Қазақстанда декарбонизацияның маңызды аспектісі геотермалдық, жел және күн энергиясы, сондай-ақ «жасыл» сутегі сияқты жаңартылатын энергия көздерін пайдалану болып есептеледі.
2026 жылы Өңірлік экологиялық саммитті өткізу жөніндегі бастама Орталық Азиядағы күш-жігерді шоғырландыруға ықпал етеді.
2026 жылғы 22–24 сәуір аралығында Астана қаласында өтетін Саммиттің сегіз негізгі бағытына климаттық ауысуды қолдау, экологиялық және табиғи тәуекелдерге бейімделу және экономикалық орнықтылық, өңірдің азық-түлік қауіпсіздігі мен экожүйелері, табиғи ресурстарды орнықты басқару, атмосфералық ауаның ластануымен күрес және қалдықтарды басқару, экологиялық мақсаттарға қол жеткізу тетіктері, әділетті және инклюзивті ауысу, сондай-ақ экологиялық және цифрлық құзыреттер кіреді. Саммит алдындағы консультациялар өңір үшін нақты шешімдерді әзірлеуге мүмкіндік береді.
Бұдан бұрын биыл Орталық Азия елдерінің Өңірлік экологиялық саммиті өтетінін жазғанбыз. Нәтижесі бойынша мемлекет басшыларының декларациясы мен 2026–2030 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасын қабылдау жоспарланып отыр.