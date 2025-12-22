Қазақстан Грузиядан ең ірі автомобиль импорттаушы болды
АСТАНА. KAZINFORM — Биылғы жылдың 11 айында Қазақстанға Грузиядан 41 600 автомобиль кері экспортталды, деп хабарлайды Грузияның Ұлттық статистика қызметі.
Жалпы экспорт көлемі 735 млн АҚШ доллары болды, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда бір көліктің орташа бағасы 17 700 АҚШ доллары болғанда 6%-ға жоғары.
Бұл ретте Қырғызстан Грузиядан көлік экспорты көлемі бойынша көшбасшы болып қалып отыр, онда 38 900 көлік жөнелтілді, олардың құны 1,3 млрд АҚШ доллары болды. Импорт көлемі 197 млн АҚШ доллар болған Әзербайжан үшінші орында, алайда бұл бағытқа жөнелтілім өткен жылмен салыстырғанда 28%-ға қысқарған.
Орталық Азия елдері бағытында қайта экспорттың айтарлықтай өсуі тіркелді. Тәжікстанға жөнелтілім алты есеге жуық — 152 млн долларға дейін, ал Өзбекстанға жөнелтілім бес еседен астам өсіп, 72 млн долларға жетті. Түрікменстанда әсіресе күрт өсім байқалды, мұнда кері экспорт көлемі 26 есеге өсіп, 29 млн доллар болған.
Алғашқы «ондыққа» кіретін басқа елдердің қатарында Украина (15 млн доллар), Молдова (9 млн доллар) және Біріккен Араб Әмірліктері (12 млн доллар) бар.
2025 жылдың 11 айында Грузиядан 2,6 млрд долларға бағаланған рекордтық 103 мың жеңіл автомобиль кері экспортталды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 18%-ға артық. Кері экспортталған бір автомобильдің орташа құны 25 200 доллар болды.
Осы кезеңде Грузия 3,5 млрд долларға 212 мың автомобильді импорттады, оның үштен екі бөлігі кейіннен кері экспортқа жіберілді. Ішкі нарықта 918 млн долларға бағаланған 108 мың автомобиль қалды, олардың орташа бағасы бір көлік үшін 8500 доллар болды.
Бұған дейін Қазақстан Грузияға туристері жиі сапарлайтын үздік 10 елдің қатарына кіргенін жазған болатынбыз.