KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:06, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Қазақстан халқы Ассамблеясын дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы бекітілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Тұжырымдама Қазақстан халқы Ассамблеясын одан әрі дамытуды көздейді. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі.

    ҚХА
    Фото: Ақорда

    — Мемлекет басшысының Жарлығымен Қазақстан халқы Ассамблеясын дамытудың 2030 жылға дейінгі «Бірлігіміз — әралуандықта» тұжырымдамасы бекітілді. Құжатта қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті қамтамасыз ету мақсатында елді ұйыстыруға бағытталған жаңа қағидаттар мен тәсілдер қарастырылған, — делінген хабарламада.

    Айта кетейік, Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХХІV сессиясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы Ассамблеясының 30 жылдығы — егемендік тарихындағы айтулы оқиға екенін айтты.

    Бұдан бұрын Президент жер қойнауын пайдалану кодексіне өзгерістер енгізу жөніндегі құжатқа және «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау туралы» заңға  қол қойғанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Жарлық Қазақстан халқы Ассамблеясы Ақорда
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар