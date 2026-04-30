Қазақстанда ең көп тұратын ұлттар белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – 20,5 миллионнан астам қазақстандық 1 мамыр мерекесін татулық пен достықтың белгісі ретінде атап өтеді.
Бір шаңырақ астында елімізде түрлі ұлт пен этнос өкілдері бейбіт өмір сүріп келеді.
2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан халқының жалпы саны - 20 532 240 адам.
Жыл басында елдегі ең көп ұлт
Қазақтар – 14 664 202 2.
Орыстар – 2 943 022 3.
Өзбектер – 695 557 4.
Украиндар – 367 547 5.
Ұйғырлар – 309 164 6.
Немістер – 222 890 7.
Татарлар – 218 361 8.
Әзірбайжандар – 157 568 9.
Кәрістер – 120 821 10.
Түріктер – 93 234 11.
Дүнгендер – 88 165 12.
Беларустар – 73 788 13.
Тәжіктер – 61 307 14.
Күрдтер – 52 077 15.
Қырғыздар – 41 459.
Айта кетсек, қазақтардың ең көп саны Түркістан облысында – 1,6 млн, орыстардың жалпы санынан көпшілігі Алматы қаласында тұрады – 428 мың, өзбектер Түркістан облысында – 404 мың адам, украиндар Қостанай облысында – 83 мың, 309 мың ұйғырдың басым бөлігі Алматы қаласында тұрады – 124 мың адам.
Айта кетелік Қазақстанда демография бойынша алғашқы Ұлттық баяндама әзірленетіні туралы жазған едік.