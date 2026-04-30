    Қазақстанда ең көп тұратын ұлттар белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – 20,5 миллионнан астам қазақстандық 1 мамыр мерекесін татулық пен достықтың белгісі ретінде атап өтеді. 

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Бір шаңырақ астында елімізде түрлі ұлт пен этнос өкілдері бейбіт өмір сүріп келеді.

    2026 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан халқының жалпы саны - 20 532 240 адам.

    Жыл басында елдегі ең көп ұлт

    Қазақтар – 14 664 202 2. 

    Орыстар – 2 943 022 3.

    Өзбектер – 695 557 4.

    Украиндар – 367 547 5.

    Ұйғырлар – 309 164 6.

    Немістер – 222 890 7.

    Татарлар – 218 361 8.

    Әзірбайжандар – 157 568 9.

    Кәрістер – 120 821 10.

    Түріктер – 93 234 11.

    Дүнгендер – 88 165 12.

    Беларустар – 73 788 13.

    Тәжіктер – 61 307 14.

    Күрдтер – 52 077 15.

    Қырғыздар – 41 459.

    Айта кетсек, қазақтардың ең көп саны Түркістан облысында – 1,6 млн, орыстардың жалпы санынан көпшілігі Алматы қаласында тұрады – 428 мың, өзбектер Түркістан облысында – 404 мың адам, украиндар Қостанай облысында – 83 мың, 309 мың ұйғырдың басым бөлігі Алматы қаласында тұрады – 124 мың адам.

    Айта кетелік Қазақстанда демография бойынша алғашқы Ұлттық баяндама әзірленетіні туралы жазған едік

    Назым Бөлесова
