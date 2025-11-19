Қазақстандық әнші ALEM Silk Way Star-дың гранд-финалына дайындалып жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Қазақ әншісі ALEM Азиядағы алғашқы вокалдық мега-жоба Silk Way Star-дың үздік жеті финалист қатарына енді. Бұл жоба әлемнің әр түкпірінен келген 12 өнерпаздың басын қосып, миллиондаған көрермен жинады. Гранд-финал 22 қараша күні Астанада Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінде өтеді. Ал Қазақстан, Әзербайжан, Тәжікстан, Қырғызстан және Моңғолияда параллельді көрсетілімдер өтеді.
Жоба барысында ALEM қазақ халық әндерінен бастап эксперименталды рокқа дейінгі музыкалық жанрларда диапазонының кеңдігін көрсетті. Әрбір эпизодта әнші костюм, жарықтандыру, хореография және драматургия жағын мұқият ойластырып, жарқын сахналық образдар жасай білді.
Тоғызыншы эпизодта ALEM қазақстандық 6ELLUCCI тобымен бірге дуэт орындап, халықаралық қазылар алқасының жоғары бағасына ие болды. Онда әнші рок стиліндегі күрделі «Qara» композициясын орындады.
Сегізінші эпизодта әртіс декорациялар мен хореография арқылы шағын қойылым түрінде құрылған «I Wanna Be Your Slave» әнін ұсынды.
Жетінші эпизодта қатысушылар қазақ халық әндерін орындаған кезде, ALEM ұлттық мұрамыздың заманауи түсіндірмесі түріндегі «Болсаңшы әнге құмар-ай» халық әнін орындады. Алтыншы эпизодта әнші «Too Sweet» әнін әйеліне арнады, бұл оны маусымның ең әсерлі қойылымдарының біріне айналдырды.
Басқа да көрнекті қойылымдардың қатарында үшінші эпизодтағы қазақтың хит әні «Қайда» әнінің интерпретациясы, шоудың төртінші кезеңіндегі «Come Back Home» әнінің шет тіліндегі нұсқасы және екінші эпизодтағы жігерлі «Take On Me» композициясы болды. Жобаның алғашқы эпизоды түпнұсқа әндерге арналды. Онда ALEM қазақстандық көрермендерге танымал және қазірдің өзінде сүйікті «Күйім» композициясын ұсынды.
Қазақстандық қатысушының сахнада өнер көрсетуі жоба бойы қазылар алқасы мен көрермендердің назарын аударды. Оның әрбір нөмірі костюм мен жарықтандырудан бастап хореография мен декорацияға дейінгі тұтас визуалды тұжырымдама ретінде жасалған. Әнші сахнада толық оқиғаларды баяндай алды, әр сәт мұқият қарастырылған. Оның өнер көрсетулері қатаң минимализм мен батыл эксперименттер арасында кезектесіп отырды, бірақ тұрақтылық сақталды.
Айта кетейік, Silk Way Star жобасының гранд-финалына келесі әртістер шықты:
- ALEM (Қазақстан);
- Язмин Азиз (Малайзия);
- Автандил Абесламидзе (Грузия);
- Мишель Джозеф (Моңғолия);
- Чжан Хэ Сюань (Қытай);
- Саро Геворгян (Армения);
- Мадинабону Адылова (Өзбекстан).
Жеңімпаз аралас жүйе бойынша анықталады: 50% қазылар алқасы және 50% онлайн көрермендердің дауыс беруі арқылы. Сіз де сүйікті қатысушыңызды silkwaystar.org сайтында қолдай аласыз.
«Silk Way Star» жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені мен China Media Group (CMG) арасындағы келісім аясында жүзеге асырылды.