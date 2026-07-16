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    Қазақстандық сейсмологтар Батыс Сібірдің оңтүстігінде жер сілкінісін тіркеді

    АСТАНА.KAZINFORM - Сейсмологтар бүгін Ресейдің Новосібір облысында жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Қазақстан Ұлттық деректер орталығы.

    Өзбекстан бастамасымен Халықаралық жер сілкінісі құрбандарын еске алу күні белгіленді
    Фото: oxu.az

    ҚР Ұлттық ядролық орталығының Геофизикалық зерттеулер институты Қазақстан деректер орталығының жедел деректеріне сәйкес, жер сілкінісі бүгін, 16 шілдеде Астана уақыты бойынша таңғы сағат 5:34-те (GMT бойынша таңғы сағат 00:34) Ресейде тіркелді.

    Эпицентрдің координаттары: солтүстік ендік бойынша 54,54 градус, шығыс бойлық бойынша 83,55 градус. Магнитудасы mb=4,5. Энергетикалық класы K=10,8.

    Айта кетейік, Жамбыл облысында 4,5 магнитудалы жер сілкінісі тіркелген еді.

    Тәжікстанда 5,3 балдық жер сілкінісі болды.

    Ресей Жер сілкінісі
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
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