Қазақстандықтар жаңа жылда қай күндері демалады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандықтар келер жылы қаңтар айында жаңа жыл мерекесіне орай ұзақ демалысқа шығады. Күнтізбелік есепке сәйкес, бес күндік және алты күндік жұмыс аптасымен еңбек ететін азаматтардың демалыс күндері әртүрлі болады.
Бес күндік жұмыс аптасы үшін:
30-31 желтоқсан – жұмыс күндері;
1-2 қаңтар – Жаңа жылдық демалыстар;
3-4 қаңтар – демалыс күндері;
5-6 қаңтар – жұмыс күндері;
7-қаңтар – Рождество мерекесіне орай демалыс.
Бұл санаттағы қызметкерлер жалпы 12 күн демалады.
Алты күндік жұмыс аптасы үшін:
30-31 желтоқсан – жұмыс күндері;
1-2 қаңтар – Жаңа жылдық демалыстар;
3 қаңтар (сенбі) – жұмыс күні;
4 қаңтар (жексенбі) – демалыс;
5-6 қаңтар – жұмыс күндері;
7 қаңтар – Рождество мерекесі.
Алты күндік режимдегілер үшін жалпы 7 күн демалыс қарастырылған.
Сонымен қатар мектеп оқушыларының қысқы каникулы 29 желтоқсаннан 7 қаңтарға дейін жалғасады.
Еске сала кетейік, қазақстандықтар жыл соңында 16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні мерекесінде де демалады.
Жаңа жыл қарсаңында азық-түлік бағасы өзгере ме? Осы жайлы Kazinform агенттігінің материалынан оқи аласыз.