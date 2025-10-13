KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:14, 13 Қазан 2025

    «ҚазАвтоЖол» бірнеше өңірдің жүргізушілеріне ескерту жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — Синоптиктердің болжамына сәйкес, түнгі және таңертеңгі уақыттарда Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қарағанды және Абай облыстарында тұман түсіп, кей жерлерде көктайғақ күтіледі. Осыған байланысты «ҚазАвтоЖол» компаниясы жүргізушілерді сақ болуға шақырды.

    Фото: pexels.com

    — Жүргізушілерден жолда аса мұқият болуды, жылдамдық режимі мен арақашықтықты қатаң сақтауды, қозғалыс бағытын алдын ала жоспарлауды және аса қажеттілік болмаса сапарға шықпауды сұраймыз. Дөңгелектердің жай-күйіне ерекше көңіл бөлген жөн. Егер көлікте әлі жазғы шина тұрған болса, көктайғақта басқару қиындап, жол-көлік оқиғаларының орын алу қаупі едәуір артады, — делінген хабарламада.

    Жол қызметі тәулік бойы жұмыс істейді, сондай-ақ жолдардың жай-күйі мен ауа райы туралы өзекті ақпаратты 1403 байланыс орталығынан білуге болатынын еске салды.

    Ал, жауыннан кейінгі жол неге қауіпті екенін мына сілтемеден оқыңыз.

