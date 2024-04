«Бүгінде IT әлеміндегі әйел ешкімді таң қалдырмайды. Өз өмірін жоғары технологиямен байланыстыратын әйелдер саны жылдан-жылға артып келеді. Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия Орталық Азияның ірі халықаралық IT стартаптар технопаркі „Астана Хабқа“ жәрдемдесіп, IT саласындағы бірқатар жобалардың бастамашысы болды. Өңірлерде әйелдер мен қыздардың цифрлық дағдылары мен құзыреттілігін іске асыру үшін жоғары оқу орындары мен колледждер базасында „Technogirls“ клубтарын құру бастамасы көтерілді», - деп жазылған А. Балаева құттықтауында.