Кинотеатрға қарағанда театрға келушілер көп – Бақыт Қажыбаев
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, актер Бақыт Қажыбаев театр өнерінің орны бөлек екенін айтады. Оның сөзінше, сахнадағы еңбек пен көрерменнің ыстық ықыласы ештеңемен алмастырылмайды.
Актер киелі сахнада өнер көрсету – әр әртістің жүрегіндегі ерекше сезім екенін атап өтті.
– Сахнада төккен терің, қойылымнан кейін халыққа бас иіп, қошемет қабылдаған сәт ол бөлек сезім. Сол ықыласты көрген кезде шаршағаның да, қиналғаның да ұмытылады, – деді Бақыт Қажыбаев Jibek joly телеарнасының бүгін LIVE бағдарламасында.
Ол театр мен киноға деген қызығушылықтың ара-жігін салыстыра отырып, бүгінде театрға келушілер саны артып отырғанын жеткізді.
– Жалпы киноға қарағанда театрға келушілер өте көп. Кейде концертке билет сатқаннан театрға билет сату оңай деп жатады. Кинотеатр күнделікті жүріп жатқан дүние, ал қойылым айына бір рет, кейде үш айда бір рет қойылады. Қойылымдарды үнемі қарап отырамын, зал көрерменге толы. Демек, халық күтеді, – деді актер.
Актер кино саласына толықтай ауысу жоспарда жоқ екенін айтты.
– Мен үшін киноға толықтай ауысу қисынға келмейді. Ұзақ жоба болса да, театрдан сұранып кетуге болады. Бірақ театрдың есігі әрқашан ашық. Мен әрдайым сахнаға, театрға қайта оралғым келеді, ал түбегейлі кету ойымда жоқ, – деді Бақыт Қажыбаев.
Ол өз сөзінде шығармашылық жолындағы қызықты сәтті де еске алды. Оның айтуынша, бастапқыда өнер академиясына оператор мамандығына түсуді жоспарлаған.
– Оператор боламын деп барған едім, бірақ актер болып шықтық. Сол жерде актерлік бөлімді тәмамдап жүрген, Ақкенже Әлімжан деген актриса кездесіп, «Сен актер болатын жігітсің» деп Нұрқанат ағайдың шеберханасына ертіп әкелді, – деп қорытындылады Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.
