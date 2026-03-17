Қырғызстан гипсокартон импортына тыйым салмақ
БІШКЕК. KAZINFORM — Үкімет гипсокартонды автомобиль көлігімен импорттауға алты айға тыйым салуды ұсынып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.
Министрлер кабинетінің тиісті қаулысының жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Бұл шара жергілікті өндірушілерді қолдауға және ішкі нарықты қорғауға бағытталған.
Тыйым ЕАЭО СЭҚ ТН 6809 11 000 0 коды бойынша жіктелген, тек қағаз немесе картонмен жабылған немесе нығайтылған, гипспен әшекейленбеген тақталар, парақтар, панельдер, плиткалар және осыған ұқсас өнімдерге қатысты қолданылады.
Бұған дейін Қырғызстанда қағаз, картон, сүрек пен ағаш материалы экспортына мораторий енгізілгенін хабарладық.
Ал 2025 жылдың желтоқсанында Қырғызстанда электронды темекі импортына тыйым салынды.