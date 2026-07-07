Қырғызстанда әйелді өлтіргендер өмір бойына сотталуы мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM — Қырғызстан фемицидті қылмыстық жауапкершілікке тартуды ұсынып отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Заң жобасы қоғамдық талқылауға ұсынылды.
Заң жобасы Қырғызстан Республикасының Қылмыстық кодексіне төрт санатты қамтитын «Әйелді өлтіру (фемицид)» атты жаңа бап қосуды ұсынады:
• Жыныстық кемсітушілікке негізделген әйелді өлтіру;
• Жүкті әйелді өлтіру;
• Зорлау немесе басқа да зорлық-зомбылықпен жыныстық қатынасқа түсумен байланысты кісі өлтіру;
• Әйелді өзіне-өзі қол жұмсауға итермелеу, нәтижесінде өлімге әкеп соқтыру.
Бұл аса ауыр қылмыстар үшін ұсынылған жаза — мүлкін міндетті түрде тәркілеумен өмір бойы бас бостандығынан айыру. Алайда, амнистия осы бап бойынша сотталғандарға қолданылмайды.
Бұған дейін елде қоғамдық орындарда қудалауды қылмыстық жауапкершілікке тартуды және қудалау үшін жазаны күшейту ұсынылған болатын.
Сондай-ақ, біз Қырғызстанда тұрмыстық зорлық-зомбылық жасаушыларды электронды бақылау енгізілгенін хабарладық.
Айта кетейік, 2025 жылдың қазан айында Қырғызстан тұрмыстық зорлық-зомбылыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшін жазаны қатаңдатуды көздейтін заңға қол қойды.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан БҰҰ сессиясында зорлық-зомбылықтың алдын алу тәжірибесін таныстырғанын хабарлаған едік.