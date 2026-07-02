Қырғызстанның ҰҚМК бұрынғы басшысына қатысты сот процесі аяқталды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстандағы Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеттің бұрынғы басшысы Қамшыбек Ташиевке қатысты қылмыстық сот процесі аяқталып келеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі тілшісі.
Арнайы қызметтің бұрынғы басшысының адвокаты Икрамидин Айтқұловтың айтуынша, сот бүгін қорытынды сөзін аяқтады.
Төрағалық етуші судья Азирет Медеров үкімді қарау үшін кеңесу бөлмесіне кетті.
Айта кетейік, Қамшыбек Ташиев билікті күштеп басып алуды жоспарлады және қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды деп айыпталған болатын. Сот отырыстары жабық есік жағдайында өтіп жатыр.
Бұған дейін Қырғызстанның Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитетінің бұрынғы басшысына қатысты қылмыстық іс сотқа жолданғаны туралы хабарланды.
Сондай-ақ, бұрынғы арнайы қызмет басшысы, бұрынғы Жоғарғы Кеңес депутаты Шаирбек Ташиевтің ағасының сыбайлас жемқорлыққа қатысты күдікпен қамауға алынғаны белгілі болды.
Естеріңізге сала кетейік, 10 ақпанда Қамшыбек Ташиев вице-премьер-министр және Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы қызметінен босатылды.
Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің басшысы ауыстырылғаннан кейін төрағаның үш орынбасары да қызметтерінен босатылды.
Кейінірек Қырғызстан президенті кадрлық шешімдерді түсіндірді. Сондай-ақ, ол Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысымен арадағы келіспеушілік туралы пікір білдірді.