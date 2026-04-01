KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:00, 01 Сәуір 2026 | GMT +5

    Қырымда ұшақ апатқа ұшырап, 29 адам мерт болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қырымда Ан-26 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Апатқа дейін байланыс үзілген ұшақ жарға құлаған, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: Wikipedia

    Оқиға 31 наурыз күні Мәскеу уақыты бойынша шамамен сағат 18:00–де түбек үстімен жоспарлы ұшу кезінде болған.

    Ресей Қорғаныс министрлігі мәліметінше, іздестіру-құтқару тобы апат орнын тауып, борттағы барлық адамдардың қаза тапқанын растады. Ұшақта алты экипаж мүшесі және 23 жолаушы болған.

    Алдын ала ақпарат бойынша, апат техникалық ақау салдарынан болған, ұшаққа сыртқы әсер еткен факторлар тіркелмеген. Оқиға орнында әскери ведомствоның комиссиясы жұмыс істеп жатыр.

    Бұған дейін Парсы шығанағында Қатар әскери тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам қаза тапты.

    Сондай-ақ Колумбияның оңтүстігінде әскери-көлік ұшағы апатынан 69 адам қаза тапқаннан кейін елде үш күндік ұлттық аза тұту күні жарияланды.

    Тегтер:
    Ресей Көз жұмды Ұшақ апаты Ұшақ Әлем жаңалықтары Украина
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар