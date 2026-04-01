Қырымда ұшақ апатқа ұшырап, 29 адам мерт болды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырымда Ан-26 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Апатқа дейін байланыс үзілген ұшақ жарға құлаған, деп хабарлайды ТАСС.
Оқиға 31 наурыз күні Мәскеу уақыты бойынша шамамен сағат 18:00–де түбек үстімен жоспарлы ұшу кезінде болған.
Ресей Қорғаныс министрлігі мәліметінше, іздестіру-құтқару тобы апат орнын тауып, борттағы барлық адамдардың қаза тапқанын растады. Ұшақта алты экипаж мүшесі және 23 жолаушы болған.
Алдын ала ақпарат бойынша, апат техникалық ақау салдарынан болған, ұшаққа сыртқы әсер еткен факторлар тіркелмеген. Оқиға орнында әскери ведомствоның комиссиясы жұмыс істеп жатыр.
Бұған дейін Парсы шығанағында Қатар әскери тікұшағы апатқа ұшырап, жеті адам қаза тапты.
Сондай-ақ Колумбияның оңтүстігінде әскери-көлік ұшағы апатынан 69 адам қаза тапқаннан кейін елде үш күндік ұлттық аза тұту күні жарияланды.