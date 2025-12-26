Қытай стратегиялық мамандықтарды іске қосудың жылдам механизмін енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай стратегиялық экономикалық салалардағы жоғары білікті кадр тапшылығын тез арада азайтуға талпынып, негізгі салалардағы магистрлік және докторлық бағдарламаларын жеңілдетті, деп хабарлайды China Daily.
Қытай Мемлекеттік кеңесінің академиялық дәрежелер комитеті жаңа білім беру бағдарламасын жылдам бекіту механизмін енгізді. Бұл университеттерге білімді көп қажет ететін және басым салалардағы мамандарға деген сұранысқа тез жауап бере отырып, бағдарламаларды нақты уақыт режимінде іске қосуға мүмкіндік береді.
Реформа технологиялық революция мен өнеркәсіптік трансформацияның жеделдеуіне жауап ретінде ойластырылды. Инновациялық белсенділіктің күрт өсуі аясында елге ұлттық стратегияларды іске асыру және экономикалық, әлеуметтік дамуды қолдау үшін жоғары деңгейлі мамандар қажет.
Орталық үкімет жоспарын жүзеге асыру үшін тиісті органдар дәстүрлі, ұзақ бекіту рәсімдерінен бас тартып, 24 жетекші университетке тиісті білім беру бағдарламаларын іске қосуға тікелей келісім берді.
Еңбек нарығы қажеттілігін жұмыс күшін дамытумен үйлестіру үшін сарапшылар тобына магистрлік және докторлық бағдарламалардың стандартты мемлекеттік каталогынан тыс мамандандырылған пәндер мен оқыту критерийлерін әзірлеу тапсырылды.
Сонымен қатар, билік органдары 2017 жылдан бері күшіне енген және білім беру мекемелеріне білім беру жоспарын өз бетінше бекітуге мүмкіндік беретін автономды шолу мәртебесі бар университеттер тізімін кеңейте бастады. Қазіргі уақытта 38 университет бұл мәртебеге ие, бұл 441 жаңа докторлық бағдарлама мен 454 магистрлік бағдарламаның іске қосылуына әкелді.
Бұл университеттер интегралдық микросхема, жасанды интеллект, биофармацевтика, цифрлық экономика және технологияларға қатысты салаларды дамытуда маңызды рөл атқарды.
Бұдан бұрын Қытайда гуманоидты роботтарға арналған «университет» ашылғаны белгілі болды.