Қытай тұзды көлдерден литий өндіруге кірісті
АСТАНА. KAZINFORM – Қытай тұзды көлдерден литий өндіру бойынша әлемдегі алғашқы 20 мың тонналық өндірістік желісін іске қосып, «ақ алтын» өндіруде технологиялық серпіліске қол жеткізді, деп хабарлайды Xinhua.
Хабарланғандай, жобаны Қытайдың солтүстік-батысындағы Цинхай провинциясында Qinghai CITIC Guoan Technology Development Co. Ltd. компаниясы іске асырған. Өндірістік нысан жобалық қуатына жетті.
Бірқатар ұлттық патенттермен қорғалған негізгі технология кен орындарының тиімділігін айтарлықтай арттырып отыр. Тұзды буландыру кезеңінде литийді шығару деңгейі жалпы салалық 50%-дан 78%-дан астамға дейін, ал бүкіл өндірістік цикл аясында өнімді шығарудың жалпы коэффициенті 75,38%-дан 90,41%-ға дейін өскен.
Жаңа әдіс аккумуляторлық сападағы литий карбонатының орташа өндірістік циклін айтарлықтай қысқартады және дәстүрлі булану процестерімен салыстырғанда металл шығынын азайтады. Технология сонымен қатар калий мен бор сияқты байланысты ресурстарды толық, кешенді пайдалануды кепілдендіреді.
Бұл табыс Қытай үшін стратегиялық маңызға ие, себебі қазіргі таңда литий — электромобильдер, смартфондар, ноутбуктер және басқа да құрылғыларда қолданылатын литий-ионды аккумуляторларды өндіруде негізгі металдардың бірі саналады. Соңғы мәліметтерге сәйкес, Қытайдың расталған литий қоры жаһандық көлемнің 16,5%-ын құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша Қытай әлемде екінші орында тұр.
Мұндай инновациялар елге тұзды көлдердегі литий ресурстарын кешенді пайдалану деңгейін айтарлықтай арттыруға және оларды тиімді игеру мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.
Осыған дейін Қытайда литий кенінің ірі қоры табылғанын жазған болатынбыз.