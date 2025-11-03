Көкпар алаңына көлікпен кіріп кеткен: Қызылорда полициясы қылмыстық іс қозғады
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Telegram әлеуметтік желісінде Қызылорда облысында көкпар кезінде жүргізуші көлікпен ойын алаңына кіріп кетіп, бірнеше жылқыны қағып кеткені туралы бейнежазба тарады.
Бұған байланысты Қызылорда облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі түсініктеме берді.
— Әлеуметтік желіде жарияланған бейнежазба бойынша тексеру жүргізілді. Оқиға 2025 жылдың 1 қарашасында Шиелі ауданының Алғабас ауылында кент тұрғыны ұйымдастырған көкпар ойыны кезінде болған. Ойын барысында 102 арнасына ешқандай хабарлама түспеген. Қазіргі уақытта бұзақылық дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды, — делінген хабарламада.
Департаменттің баспасөз қызметі автокөлік жүргізушісінің полиция бөліміне жеткізілгенін мәлімдеді.
— Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аясында оқиғаға қатысқан барлық тұлғаның әрекетіне құқықтық баға беріледі. Естеріңізге саламыз, кез келген спорттық-бұқаралық немесе мәдени-бұқаралық іс-шара өткізген кезде уәкілетті органдарды алдын ала хабардар ету қажет. Мұндай іс-шараларды ұйымдастыру тәртібін бұзғаны үшін ұйымдастырушы тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды, — делінген хабарламада.
