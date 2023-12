Көкшетауда «We are together with NS» фототүсірілімі өтті

КӨКШЕТАУ. ҚазАқпарат – Көкшетауда Нұр-Сұлтан қаласы күні қарсаңында «We are together with NS» фототүсірілімі өтті, деп хабарлайды ҚазАқпарат тілшісі.

Облыстық жастар ресурстық орталығы ұйымдастырған байқауға кәсіби және әуесқой фотографтар қатысты.

«Негізгі тақырып - Елорда аясындағы фото. Облыс бойынша 200-ден астам жұмыс жасалды. Фототүсірілім Елордамыздың көрікті жерлерін көрсету үшін ұйымдастырылғанын атап өткім келеді», - деді жастармен жұмысты үйлестіру бөлімінің басшысы Мақпал Жанарысова.

Байқау жеңімпаздарын ең үздік фотосуреттерді бағалай отырып, өтіп бара жатқан адамдар қойған лайктар саны бойынша анықтады. Бірінші орынды Сандықтау ауданынан Карина Тагиева, екінші орынды Біржан сал ауданынан Айгерім Шаменова, үшінші орынды Егіндікөл ауданынан Әнуар Қасенов иеленді.

Жеңімпаздар сыйлықтармен және дипломдармен марапатталды.