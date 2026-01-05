KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    19:55, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қолына кісен салынған Мадуро Нью-Йорктегі федералды сотқа жеткізілді

    АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуро мен оның әйелін тасымалдаған брондалған көлік Нью-Йорктегі федералды сот ғимаратына келді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі. 

    Қолына кісен салынған Мадуро Нью-Йорктегі федералды сотқа жеткізілді
    Фото: ABC News

    Ерлі-зайыптылар алдымен Нью-Йорк түрмесінен сот ғимараты жанындағы ауданға тікұшақпен тасымалданды. Содан кейін олар брондалған көлікпен сот ғимаратына жеткізілді.

    CNN арнасының  хабарлауынша, Мадуро Нью-Йорктегі федералды сот алдында есірткі және қару-жарақ сақтау айыптаулары бойынша жауап беруі тиіс. Соттың алғашқы тыңдауы Астана уақыты бойынша сағат 22:00–де басталады. 

    Атышулы істі жүргізу 1998 жылы Билл Клинтон ұсынған және бекіткен 92 жастағы федералды судья Элвин К. Хеллерштейнге тапсырылды.

    Нью-Йорктің Оңтүстік округінің аға судьясы Хеллерштейн 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік шабуылдарға қатысты істерді, сондай-ақ лаңкестік және ұлттық қауіпсіздікке қатысты басқа да мәселелер қаралған істерге төрағалық етті.

    Еске сала кетсек, бұған дейін Венесуэла президенті жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланғанын хабарлағанбыз. Сондай-ақ Венесуэладағы оқиғаға байланысты әлем елдерінің реакциясын да жарияладық

    Өз кезегінде АҚШ Венесуэла президентін «наркотерроризм» үшін айыптады.

     Сонымен бірге Венесуэлаға қарсы әскери операцияға 150 бомбалаушы, жойғыш және барлау ұшағы қатысқанын жаздық.

    Сот АҚШ Әлем жаңалықтары Венесуэла
