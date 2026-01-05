Қолына кісен салынған Мадуро Нью-Йорктегі федералды сотқа жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM — Венесуэланың бұрынғы президенті Николас Мадуро мен оның әйелін тасымалдаған брондалған көлік Нью-Йорктегі федералды сот ғимаратына келді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Ерлі-зайыптылар алдымен Нью-Йорк түрмесінен сот ғимараты жанындағы ауданға тікұшақпен тасымалданды. Содан кейін олар брондалған көлікпен сот ғимаратына жеткізілді.
CNN арнасының хабарлауынша, Мадуро Нью-Йорктегі федералды сот алдында есірткі және қару-жарақ сақтау айыптаулары бойынша жауап беруі тиіс. Соттың алғашқы тыңдауы Астана уақыты бойынша сағат 22:00–де басталады.
BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe— Fox News (@FoxNews) January 5, 2026
Атышулы істі жүргізу 1998 жылы Билл Клинтон ұсынған және бекіткен 92 жастағы федералды судья Элвин К. Хеллерштейнге тапсырылды.
Нью-Йорктің Оңтүстік округінің аға судьясы Хеллерштейн 2001 жылғы 11 қыркүйектегі лаңкестік шабуылдарға қатысты істерді, сондай-ақ лаңкестік және ұлттық қауіпсіздікке қатысты басқа да мәселелер қаралған істерге төрағалық етті.
Еске сала кетсек, бұған дейін Венесуэла президенті жұбайымен бірге ұсталып, елден эвакуацияланғанын хабарлағанбыз. Сондай-ақ Венесуэладағы оқиғаға байланысты әлем елдерінің реакциясын да жарияладық.
Өз кезегінде АҚШ Венесуэла президентін «наркотерроризм» үшін айыптады.
Сонымен бірге Венесуэлаға қарсы әскери операцияға 150 бомбалаушы, жойғыш және барлау ұшағы қатысқанын жаздық.