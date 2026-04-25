    17:24, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    Көлсайда автокөлік жардан құлап кетті

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM – Алматы облысында автокөлік жардан құлап кетті. 

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Көлсай көлінде автотұрақта тұрған автокөлік жардан төмен қарай құлап кетті. Оқиғаның бейнежазбасы әлеуметтік желіде жарияланды. 

    Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, оқиға 25 сәуірінде Көлсайдың таулы аймағында болған.

    – Алдын ала мәліметтер бойынша, көлік құралы тұрақ аймағынан төменге қарай өздігінен домалап кеткен. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Көлік иесі полицияға арызданудан бас тартты, ешкімге ешқандай талап-арызы жоқ, - деп хабарлады департаменттен.

    Еске салайық, бұған дейін Алматыда дрифт жасаған жүргізуші 5 күнге қамалғанын жазғанбыз.

    Алматы Полиция Көлік
