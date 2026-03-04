Көпбалалы отбасылар мен марапатталған аналарға әлеуметтік қолдау артты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда көпбалалы отбасылар мен марапатталған аналарға төленетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы мөлшері өсті. Бұл туралы Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департамент басшысы Асқар Аймағанбетов хабарлады.
– Жәрдемақы мөлшері отбасыдағы балалардың санына және марапат мәртебесіне байланысты белгіленеді. Мәселен, төрт балаға – 69 330 теңге, бес балаға – 86 673 теңге, ал жеті балаға – 121 360 теңге төленеді, - деді Асқар Аймағанбетов.
Сонымен қатар «Алтын алқа», «Күміс алқа» және «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған аналарға арнайы жәрдемақы қарастырылған. Оның мөлшері 27 680-32 005 теңге аралығында болады.
– Бұл шаралар отбасылардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға, көпбалалы аналардың еңбегін қолдауға бағытталған, - деп толықтырды департамент қызметкері.
Айта кетейік, бұған дейін мүмкіндігі шектеулі балаларға төленетін жәрдемақы мөлшері де артқаны хабарланған еді.