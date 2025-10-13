Қор биржасында доллар тағы арзандады
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.
Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,16 теңгеге арзандап, 537,77 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 539,06 теңге.
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 538,71 теңгеден сатып алынады, 540,78 теңгеден сатылады. Еуро 623,59 — 628,02 теңге, ал рубль 6,54 — 6,64 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 75,84 теңгеден сатып алынады, 78,60 теңгеден сатылады.
Елорданың ақша айырбастау орындарында:
— доллар 536,62 теңгеден сатып алынады, 542,62 теңгеден сатылады;
— еуро: сатып алу — 622,70 теңге, сату — 630,73 теңге;
— рубль: сатып алу — 6,56 теңге, сату — 6,72 теңге.
— юань: сатып алу — 75,74 теңге, сату — 79,69 теңге.
Еске салайық, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18%-ға дейін көтерді.