    16:10, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    Қор биржасында доллар тағы арзандады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    Теңге
    Фото: Kazinform/ Pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,16 теңгеге арзандап, 537,77 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 539,06 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 538,71 теңгеден сатып алынады, 540,78 теңгеден сатылады. Еуро 623,59 — 628,02 теңге, ал рубль 6,54 — 6,64 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 75,84 теңгеден сатып алынады, 78,60 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 536,62 теңгеден сатып алынады, 542,62 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 622,70 теңге, сату — 630,73 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,56 теңге, сату — 6,72 теңге.
    — юань: сатып алу — 75,74 теңге, сату — 79,69 теңге.

    Еске салайық, Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 18%-ға дейін көтерді.

