    09:37, 22 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    ҚПЛ: «Қайрат» өз алаңында «Жеңісті» қабылдайды

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін футболдан Премьер-лига командалары арасындағы ел біріншілігінің кейінге қалдырылған VIII-турының соңғы ойыны өтеді.  Бұл кездесуде «Қайрат» (Алматы) пен «Жеңіс» (Астана) шеберлік байқасады.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Ойын Қазақстан уақытымен 18:00-де басталып, «Qazsport» телеарнасынан тікелей эфирде көрсетіледі.

    Аталған турдағы өзге ойындар 10 және 11 мамыр күндері өткізілді. 10 мамырда Петропавлдың «Қызылжары» Жезқазғанның «Ұлытауын» 2:1, түркістандық «Тұран» «Атырауды» 1:0 есебімен тізще бүктірсе, «Астана» қостанайлық «Тобылға» 1:3 есебімен жеңілді.

    Ал 11 мамырда Шымкенттің «Ордабасы» клубы Қызылорданың «Қайсарын», «Ақтөбе» Семейдің «Елімайын» 1:0 есебімен қапы қалдырып, Талдықорғанның «Жетісуы» көкшетаулық «Оқжетпеске» 1:3 есебімен есе жіберді.

    Сұрмергендер көшінде Назми Грипши («Астана») 13 голмен көш бастап тұрса, одан кейінгі орындарда Марин Томасов («Астана») 11, Дастан Сәтпаев («Қайрат») пен Дәурен Жұмат («Оқжетпес») 9 голмен келеді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын «Ұлытау» өз алаңында «Ақтөбеден» басым түсті.

