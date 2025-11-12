Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтіп жатыр
МӘСКЕУ. KAZINFORM - Кремльдің Георгий залында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтіп жатыр.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.
Мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты.
Сапар барысында Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді.
Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің бейресми пікіралмасуы кешкі ас үстінде жалғасты.
Президент «Белгісіз жауынгер бейіті» ескерткіш мемориалына гүл шоғын қойып, Ресей Федералды Жиналысы Федерация кеңесінің төрағасымен кездесті.