KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:20, 12 Қараша 2025 | GMT +5

    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтіп жатыр

    МӘСКЕУ. KAZINFORM - Кремльдің Георгий залында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтіп жатыр.

    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда

    Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда

    Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей Президенті Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеуге мемлекеттік сапармен барды.

    Мемлекеттік шекарадан өткен сәттен Мәскеу әуежайына қонғанға дейін Ресейдің әуе кеңістігінде Қазақстан Президентінің бортымен бірге РФ Қорғаныс министрлігінің Су-35 ұшақтары қапталдасып ұшты.

    Сапар барысында Қазақстан мен Ресей президенттері бейресми кездесу өткізді.

    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев пен Владимир Путиннің бейресми пікіралмасуы кешкі ас үстінде жалғасты.

    Президент «Белгісіз жауынгер бейіті» ескерткіш мемориалына гүл шоғын қойып, Ресей Федералды Жиналысы Федерация кеңесінің төрағасымен кездесті.

    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Фото: Ақорда
    Кремльде Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі
    Фото: Ақорда
    Официальная церемония встречи Президента Казахстана проходит в Кремле
    Фото: Ақорда

     

     

     

     

     

    Тегтер:
    Ресей Қазақстан Президенті Қазақстанның сыртқы саясаты Путин Саясат Ақорда
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар