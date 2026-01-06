Күн сайын ChatGPT-ге денсаулық туралы сұрақпен 40 миллионнан астам адам жүгінеді
АСТАНА.KAZINFORM - Әлем бойынша 40 миллионнан астам адам денсаулық сақтау бойынша кеңес алу үшін ChatGPT пайдаланады, чатботқа жіберілетін барлық хабарламалардың 5%-дан астамы денсаулыққа қатысты, деп хабарлайды Kazinform.
OpenAI компаниясының Axios-қа берген есебіне сәйкес, ChatGPT апта сайын медициналық кеңес сұрағандардан миллиардтаған хабарлама алады. 800 миллионнан астам тұрақты пайдаланушының төрттен бірі денсаулыққа қатысты сұрақ қояды.
- Жасанды интеллект өз бетімен жабық аурухананы қайта аша алмайды, жұмыс істемейтін акушерлік бөлімді қалпына келтіре алмайды немесе басқа маңызды, бірақ жойылып бара жатқан қызметтерді алмастыра алмайды. Бірақ қысқа мерзімді перспективада ол қызмет көрсетілмейтін салаларда ақпарат түсіндіруге, емдеуге дайындалуға және медициналық көмекке қол жеткізудегі олқылықтарды жоюға көмектесу, сондай-ақ сирек кездесетін ауруларға маманданған дәрігерлерге уақыт үнемдеуге көмектесу арқылы өзгеріс енгізуі мүмкін, -делінген OpenAI мәлімдемесінде.
АҚШ-та ChatGPT пациенттер үшін де, денсаулық сақтау мамандары үшін де маңызды көмекшіге айналды. Америка медициналық қауымдастығының бұрынғы зерттеуі АҚШ дәрігерлерінің 66 пайызы 2024 жылы жасанды интеллекттің қандай да бір түрін пайдаланғанын, ал 2023 жылы бұл көрсеткіш 38 пайыз болғанын көрсетті.
Голландиялық денсаулық сақтау консалтингтік фирмасы Wolters Kluwer жүргізген ұқсас зерттеу бес америкалық денсаулық сақтау маманының екіден астамы кем дегенде апта сайын мәтін немесе видео түріндегі ChatGPT сияқты жасанды интеллект негізіндегі контент жасау құралдарын пайдаланатынын анықтады.
OpenAI ChatGPT әсіресе «аурухана тапшылығы» бар ауылдық жерлерде пайдалы болуы мүмкін екенін мәлімдеді, себебі чатбот Америка Құрама Штаттарының осындай аймақтарынан апта сайын шамамен 580 000 денсаулық сақтауға қатысты хабарлама алады.
Сауалнамаға қатысқан америкалықтардың елу бес пайызы ChatGPT-ді «симптомдарды тексеру немесе зерттеу» үшін пайдаланғанын, 48 пайызы оның «медициналық терминдерді немесе нұсқауларды түсінуге» көмектесетінін және 44 пайызы «емдеу нұсқалары туралы білгісі» келетінін айтты.
OpenAI жақында денсаулық сақтау саласындағы бірқатар ұсыныстарды, соның ішінде жасанды интеллект компанияларының денсаулық сақтау нарығына кіруін жеңілдетуге бағытталған реттеуші реформаларды жариялайтынын хабарлады.
OpenAI бұған дейін ақылды және коммуникациялық ChatGPT GPT-5.1 нұсқасын таныстырған болатын.