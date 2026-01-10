Күрд құрылымдары Алепподағы аудандардан әскерін шығарудан бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Алеппода атысты тоқтату жарияланды, бірақ оның шарттарын әркім әртүрлі түсініп отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.
Шейх-Максуд пен Ашрафия аудандарындағы күрд күштері Дамаск үкіметінің қаладағы әскерін шығаруға шақырған талабын орындамайтындарын айтты. Бұл туралы жұма күні сол аудандардағы жергілікті күрд кеңестері хабарлады.
Кеңестердің хабарламасында әскерлерді шығару шақырулары «табанды берілуге шақыру» деп сипатталған және жергілікті күштер өз аудандарында қалып, оны қорғауды жалғастыратыны атап көрсетілген. Күрдтер тарапы үкімет күштерін қарқынды оқ атты деп және бейбіт тұрғындарға қысым жасаған деп айыптады.
Сириялық демократиялық күштердің (СДС) саяси қанаты — Сириялық демократиялық кеңестің өкілі Синам Мохамад та күрд саяси құрылымдарының ұстанымын білдірді. Ол Rudaw телеарнасына берген сұхбатында Сирия билігінің әрекеттері Алепподағы күрд кварталдарын бақылауға алу және олардың демографиялық құрамын өзгертуге бағытталғанын атап өтті.
— Сирия үкіметінің мақсаты — Ашрафия мен Шейх-Максудтағы күрд кварталдарын босатып, олардың демографиясын өзгерту. Бұл өте қауіпті, — деді ол.
Оның айтуынша, Ашрафия ауданының бір бөлігі қазір Дамаскпен байланысты күштердің бақылауына өткен, ал негізінен күрд тұрғындары тұратын кварталдар «Асайиш» СДС ішкі қауіпсіздік күштерінің бақылауында қалып отыр. Сондай-ақ, ол қарулы қақтығыстардың қарқынды болуы кейбір тұрғынды аудандардан эвакуацияланып, Африн жаққа кетуге мәжбүр еткенін айтты.
Сонымен қатар, Алеппо билігі атысты тоқтату шарттарын іс жүзінде жүзеге асыруға дайын екенін мәлімдеді. Провинция әкімшілігі «Асайиш» күрд ішкі қауіпсіздік күштерінің қызметкерлерін жеңіл қарумен бірге Ефрат өзенінің шығысындағы аудандарға эвакуациялау үшін автобустар дайындап жатқанын, сондай-ақ Ашрафия мен Шейх-Максудтағы мемлекеттік мекемелердің жұмысын қалпына келтіруге ниетті екенін хабарлады.
Сонымен қатар, провинция әкімшілігінің мәлімдемесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жолдарды тазалау және жарылғыш заттарды жою операциялары аяқталғаннан кейін ғана бейбіт тұрғындардың аудандарға қайтарылуы үйлестірілетінін айтылған. Тұрғындарға осы жұмыстар толық аяқталғанға дейін аудандарға қайтып бармауға кеңес берілген.
Бұдан бұрын Сирия Қорғаныс министрлігі хабарлағандай, атысты тоқтату режимі Алепподағы солтүстік аудандардың кейбірінде әскери шиеленістің одан әрі өршуіне жол бермеу және бейбіт тұрғындардың оралуына жағдай жасау мақсатында енгізілген. Министрлік қарулы құрылымдарды белгіленген мерзімде аудандардан шығуға шақырып, бұл процестің қауіпсіздік күштерінің бақылауында өтуі керектігін атап көрсетті.
Осыған қарамастан, күрд тарапы Алепподағы кварталдардағы өз күштерін сақтап қалуды талап етіп отыр және аудандардан шығу жөніндегі талапты қабылдауға болмайды деп есептейді.
Сонымен қатар, Алеппода қарулы қақтығыстар ушығып, жұма күні атысты тоқтату режимі енгізілген.