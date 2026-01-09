Сирия билігі Алеппоның жекелеген аудандарында атысты тоқтату туралы жариялады
АСТАНА.KAZINFORM — Үкімет күштері мен күрд жасақтары арасында бірнеше күнге созылған кескілескен шайқастан кейін Алеппоның бірқатар аудандарында атысты тоқтату режимі енгізілді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Сирияның Қорғаныс министрлігі жұма күні Алеппоның шейх Мақсуд, Ашрафия және Бани Зейд аудандарында атысты тоқтататыны туралы мәлімдеме жасады.
Ведомствоның ресми мәлімдемесінде айтылғандай, үнсіздік режимі жергілікті уақыт бойынша сағат 03:00–де күшіне енген және елді мекендерде соғыс қимылдарының одан әрі өршуіне жол бермеуге бағытталған. Бұл ретте қарулы құрылымдарға белгіленген аумақтардан таңғы сағат 09:00–ге дейін шығуға бұйрық берілді.
Ведомствоның мәлімдемесінде бұл шараның өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған бейбіт тұрғындардың елге оралуы және қауіпсіздік пен тұрақтылық жағдайында қалыпты өмірдің қалпына келуі үшін жағдай жасауға бағытталғаны айтылған.
Алеппо губернаторы Аззам әл-Гариб SANA мемлекеттік ақпарат агенттігіне атысты тоқтату жарияланғаннан кейін Ашрафия аймағындағы қауіпсіздік шараларын жеке өзі тексергенін айтты.
Апта басынан бері Алеппода Сирия армиясы мен Сирия демократиялық күштері (SDF) басқаратын күрд жасақтары арасындағы шайқас жалғасып жатыр. Ашрафия және Шейх Мақсуд аудандарында бейсенбіге қараған түнге дейін қарқынды атыс жалғасты. Сирия мемлекеттік телеарнасы 16 мыңға жуық адамның үйін тастап кетуге мәжбүр болғанын хабарлады.
140 мыңнан астам адам үйін тастап, кемінде жеті бейбіт тұрғын қайтыс болды деп хабарланды.
AFP агенттігінің хабарлауынша, қақтығыстардан қаза тапқандар саны кем дегенде 21-ге жетті. Сирия армиясы бұған дейін әскери операция басталғанға дейін бейбіт тұрғындарды эвакуациялау үшін гуманитарлық дәліздер құрылғанын жариялаған болатын. Куәгерлер қаланың тұрғын аудандарында артиллериялық атыс болғанын хабарлады.
SDF жетекшісі Мазлум Абди үкіметтің күрд аймақтарына жасаған шабуылдары тараптар арасындағы келісімге қол жеткізу мүмкіндігін төмендететінін мәлімдеді. Оның мәлімдемесі күрд күштері мен әкімшілігін орталық үкімет құрылымдарына біріктіру туралы келісім талқыланған Дамаскке сапарынан бірнеше күн өткен соң жасалды.
Абдидің айтуынша, ауыр техника мен танкілерді пайдалану жаппай бейбіт тұрғындардың қаза табу қаупін тудырады және қауіпті демографиялық өзгерістерге әкелуі мүмкін.
Интеграция туралы келісімге өткен наурыз айында қол жеткізілді және 2025 жылдың соңына дейін күрд құрылымдарын жаңа Сирия мемлекетіне біртіндеп енгізуді көздеді. Алайда, келісімнің орындалуы әлі де келіспеушіліктерге ұласып отыр.
Сәуір айында күрд күштерін Шейх Мақсуд пен Ашрафиядан шығару туралы бұрын қол жеткізілген келісімдерге қарамастан, бұл аумақтар іс жүзінде олардың бақылауында қалды.
АҚШ жағдайға байланысты қатты алаңдаушылық білдірді. АҚШ президентінің Сирия жөніндегі арнайы өкілі Том Баррак Вашингтон мен оның одақтастары Алепподағы шиеленісті азайтуға және қақтығысты тоқтатуға дайын екенін мәлімдеді. Қазіргі уақытта Дамаск пен күрд өкілдері арасында қаладан күштерді шығару туралы келіссөздер жүріп жатыр.
Айта кетелік Алеппода Сирия үкімет күштері мен күрд күштері арасындағы қақтығыстар күшейгені туралы жазған едік.