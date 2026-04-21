Ливан мен Израиль Вашингтонда екінші келіссөз раундын өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM — Ливан мен Израиль арасындағы келіссөздердің екінші кезеңі Вашингтон қаласында 23 сәуір, бейсенбі күні өтеді. Бұл туралы жоғары лауазымды ливандық шенеунік хабарлады, деп жазады Anadolu.
Дереккөздің айтуынша, «Израильмен екінші кездесу бейсенбі күні Вашингтонда өтеді», ал оның нақты егжей-тегжейлері кейінірек ресми түрде жарияланады.
Айта кетейік, бұған дейін 15 сәуір күні АҚШ Мемлекеттік департаменті ғимаратында екі елдің өкілдері кездескен еді. Бұл кездесу бірнеше апта бұрын мүмкін емес сияқты көрінген. Израиль мен Ливан елшілері шамамен екі сағат бойы бір үстел басында отырып, келіссөз жүргізді. Кездесуге АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио да қатысқан. Екі ел дипломаттары соңғы рет 1993 жылы тікелей кездескен болатын.
Сондай-ақ, 16 сәуір күні АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Ливан арасында 10 күндік бітім жарияланғанын мәлімдеген еді.
Бұл уақытша бітім туралы хабардан кейін әлем елдерінің басшылары мен үкімет өкілдері келісімді құптап, оны толық жүзеге асыруға шақырды.