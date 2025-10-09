Макронға қарсы импичмент бастамасы алғашқы кезеңде-ақ қабылданбады
АСТАНА. KAZINFORM – Францияда Премьер-министр Себастьен Лекорнюдің отставкасынан кейін саяси дағдарыс ушығып барады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Ұлттық ассамблея президент Эммануэль Макронға импичмент жариялау туралы ұсынысты қабылдамай тастады.
Былтырғыдай, бұл жолы да бастаманы солшыл саясаткер Жан-Люк Меланшон көтерген еді.
— «Бүлікшіл Франция» («La France insoumise») партиясы ұсынған президентті қызметінен шеттету жөніндегі бастама Ұлттық ассамблея бюросының отырысында қабылданбады, — деп жазады француз басылымдары.
Дауыс беру кезінде ұсынысты тек бастамашыл топтың өкілдері ғана қолдады, ал Марин Ле Пен бастаған оңшыл оппозиция мүшелері қалыс қалды.
Бүгін кешке Францияда отставкаға кетіп жатқан премьер-министр Лекорню Эммануэль Макронның тапсырмасымен дүйсенбіден бері жүргізіп келе жатқан саяси күштер басшыларымен соңғы келіссөздерін аяқтауы тиіс.
Еске салайық, бұған дейін Макрон үкіметті сақтап қалу үшін премьер-министрге екі күн уақыт берген болатын.