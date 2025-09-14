KZ
    18:51, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Мемлекет басшысы қазақстандық боксшыларды құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырханды бокстан әлем чемпионы атануымен, сондай-ақ Назым Қызайбайды күміс жүлде иеленуімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Мемлекет басшысы спортшыларымыздың алдағы финалдық жекпе-жектеріне сәттілік тіледі.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан алтын медаль иегері атанса, Назым Қызайбай күміс жүлдеге қол жеткізген болатын.

    Тегтер:
    Бокс Құттықтау Президент Ақорда
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
