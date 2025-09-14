18:51, 14 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Мемлекет басшысы қазақстандық боксшыларды құттықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырханды бокстан әлем чемпионы атануымен, сондай-ақ Назым Қызайбайды күміс жүлде иеленуімен құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысы спортшыларымыздың алдағы финалдық жекпе-жектеріне сәттілік тіледі.
Еске сала кетейік, бұған дейін Санжар Тәшкенбай мен Махмұд Сабырхан алтын медаль иегері атанса, Назым Қызайбай күміс жүлдеге қол жеткізген болатын.