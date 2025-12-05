Милан туристік «кейбоксқа» тыйым салды
АСТАНА.KAZINFORM - Милан Италияның басқа қалаларына қосылып, қысқа мерзімді жалға беру үшін қолданылатын «кілт жәшіктеріне» тыйым салды, деп хабарлайды Euronews.
2026 жылдың қаңтарынан бастап мұндай сейфтерді қоғамдық кеңістіктердегі бағаналарға, қоршауларға және басқа да қалалық инфрақұрылым элементтеріне қоюға тыйым салынады. Заң бұзушыларға 400 еуроға дейін айыппұл салынады, сонымен қатар алып тастау құны да қосылады.
Алайда, тыйым салудың негізгі себебі жеке жәшіктердің қоғамдық кеңістікке нұқсан келтіруі емес.
Негізгі себептердің бірі - қауіпсіздік. Кілт жәшігі арқылы туристер пәтер иелерімен кездеспей-ақ пәтерлеріне кіріп-шыға алады. Бұл дегеніміз, қызметті қауіпті адамдар пайдалануы мүмкін екенін білдіреді. Бір жыл бұрын ғана Италия үкіметі үй иелерінен пәтерін жалға алушыларды жеке қарсы алуын талап еткен болатын.
Сонымен қатар, кілт жәшіктерін есірткі қоймасы ретінде және басқа да көптеген заңсыз әрекеттер үшін пайдалануға болады.
Италияның бірнеше қаласы, ең алдымен, экстремизмнен зардап шегетін қалалар, кілт жәшіктерін пайдалануға тыйым салды.
Осыған дейін Италияның гендерлік себеппен әйел өлтіруді жеке қылмыс ретінде бекіткені туралы жаздық.