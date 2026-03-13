    15:57, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Милан–Кортина Паралимпиадасы: қазақстандық спортшылар финалға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Италияда өтіп жатқан Паралимпиада ойындарында Ербол Хамитов (8:27.9), Юрий Березин (9:49.9) мен Сергей Усольцев (10:00) пара биатлоннан 4,5 км қашықтықтағы із қуу дисциплинасының іріктеу кезеңін еңсеріп, финалға жолдама алды. Бұл туралы Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы мәлім етті.

    Фото: Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған спорттық даярлау орталығы

    Аталған дисциплинада тұрып жарысатын спортшылар қатарында Александр Герлиц те сынға түседі.

    Жарыстың тікелей эфирі Qazsport телеарнасында Астана уақыты бойынша сағат 14:50-де көрсетіледі. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Ербол Хамитов қысқы Паралимпиада ойындарының қола жүлдесін иеленді.

    Қазақстан құрамасы қысқы Паралимпиадада 22-орынға табан тіреді.

    Бақытгүл Абайқызы
