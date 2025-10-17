KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:24, 17 Қазан 2025 | GMT +5

    Министрлік Қызылорда облысында жасөспірімнің соққыға жығылуына қатысты пікір білдірді

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Балалардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда қаласындағы мектептердің бірінде зардап шеккен оқушынының анасымен байланысқа шығып, хал-жағдайын білген. 

    төбелес
    Фото: Pixabay

    — Қазіргі уақытта оқушы ем қабылдауда, жағдайы тұрақты. Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті зардап шеккен баланың анасымен байланысқа шықты. Отбасына психологиялық және заң шеңберінде көмек көрсету ұсынылды, — делінген хабарламада.

    Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот-медициналық сараптама тағайындалды.

    — Мектепте профилактикалық кеңес отырысы өткізілді. Құқық бұзған оқушылар қалалық полиция басқармасының және мектепішілік профилактикалық есепке алынды. Аталған мектепте білім беру ұйымдары, құқық қорғау органдары және психологтар қатысуымен «Заң және тәртіп» қағидаты негізінде профилактикалық жұмыс жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада. 

    Айта кетелік Қызылорда қаласындағы мектептердің бірінде оқушыны жасөспірімдер жабылып ұрғаны жөнінде жазған едік

    Тегтер:
    Оқушы ҚР Оқу-ағарту министрлігі Төбелес Қызылорда облысы Бала құқығы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар