Министрлік Қызылорда облысында жасөспірімнің соққыға жығылуына қатысты пікір білдірді
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Балалардың құқықтарын қорғау комитеті Қызылорда қаласындағы мектептердің бірінде зардап шеккен оқушынының анасымен байланысқа шығып, хал-жағдайын білген.
— Қазіргі уақытта оқушы ем қабылдауда, жағдайы тұрақты. Оқу-ағарту министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті зардап шеккен баланың анасымен байланысқа шықты. Отбасына психологиялық және заң шеңберінде көмек көрсету ұсынылды, — делінген хабарламада.
Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот-медициналық сараптама тағайындалды.
— Мектепте профилактикалық кеңес отырысы өткізілді. Құқық бұзған оқушылар қалалық полиция басқармасының және мектепішілік профилактикалық есепке алынды. Аталған мектепте білім беру ұйымдары, құқық қорғау органдары және психологтар қатысуымен «Заң және тәртіп» қағидаты негізінде профилактикалық жұмыс жүргізіліп жатыр, — делінген хабарламада.
Айта кетелік Қызылорда қаласындағы мектептердің бірінде оқушыны жасөспірімдер жабылып ұрғаны жөнінде жазған едік.