Мишель Джозеф Қазақстанға деген құрметін BAĞALA әні арқылы білдірді
АСТАНА. KAZINFORM – Моңғолиялық белгілі әнші, Silk Way Star халықаралық жобасының жеңімпазы Мишель Джозеф қазақ тіліндегі жаңа туындысы – BAĞALA әнін ұсынды.
Әнші 2025 жылғы қарашада өткен байқаудың гранд-финалындағы жеңісінен кейін қазақстандық жанкүйерлеріне берген уәдесін осылай орындаған. Мишель Джозеф қазақ мәдениетіне және тілінің көркемдігіне ерекше ықылас білдіретінін атап өтті.
«Мен Silk Way Star жобасы кезінде Қазақстанды шын жүрегіммен жақсы көріп қалдым. Қазақ тілі өте бай әрі әсем. Байқау барысында көрсетілген зор қолдау үшін алғыс ретінде тыңдармандарыма қазақ тілінде ән сыйлау мен үшін маңызды болды», – деді әнші.
Жаңа ән тыңдармандарды шынайы сезімді, уақытты, шығармашылық қуанышын және жақын жандарды бағалауға үндейді. Композиция режиссер Қ.Жылжақсыновтың қатысуымен түсірілген бейнебаянмен толыққан.
Ән мәтінінің авторлары – Д.Шамұратов пен Н.Шарханұлы, ал аранжировкасын Г.Исмбергенов жасаған.
Еске салайық, Мишель Джозеф «Достық ордені» II дәрежелі орденімен марапатталған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан награданы Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин табыстады.
Моңғолиялық әнші көрермендерді тек қуатты вокалымен және ерекше сахналық образдарымен ғана емес, қазақ әндерін, соның ішінде «Қараторғай» туындысын шебер орындауымен де тәнті етті.
Silk Way Star гранд-финалы Астанада өтіп, алты тілде тікелей эфирде көрсетілді. Байқаудың барлық 10 шығарылымы Jibek Joly және Silk Way телеарналарында көрсетілді. Сонымен қатар финал China Media Group құрамындағы CCTV-15 қытайлық телеарнасынан да көрсетілді.
Жобаның жиынтық аудиториясы 1 миллиардтан асты.
Халықаралық жоба Қазақстан Республикасы Президентінің Телерадиокешені мен China Media Group арасындағы келісім аясында жүзеге асырылды.