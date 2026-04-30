Моңғолия МЭФ-2026 форумын өткізуден бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM — Моңғолия үкіметі экономикалық форумды өткізуді кейінге қалдырды, деп хабарлайды Монцамэ.
— 2026 жылғы 29 сәуірде өткен Министрлер кабинеті отырысында ағымдағы жылдың 29–30 маусымына жоспарланған «Моңғол экономикалық форумы» (МЭФ) іс-шарасын өткізуді тоқтату туралы шешім қабылданды, — делінген хабарламада.
Халықаралық геосаяси шиеленістің күшеюі және жетекші державалар арасындағы сауда қақтығыстарының салдарынан жаһандық жеткізу тізбектері бұзылып, шикізат пен энергия тасымалдаушылар бағасы жоғары құбылмалылық көрсетуде. Сыртқы ортаның тұрақсыздығы елдің макроэкономикалық тұрақтылығына қауіп төндіріп, импорт шығындарының өсуі мен инфляциялық қысымды күшейтіп келеді.
Моңғолия Үкіметі «Мемлекеттік үнем туралы» заңға сәйкес экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін тиімсіз бюджеттік шығындарды қысқартып, ресурстарды стратегиялық маңызды бағыттарға шоғырландыру қажет деп тапты.
Бұған дейін Қазақстан мен Моңғолия өзара тауар айналымын 500 млн долларға жеткізетіні хабарланды.