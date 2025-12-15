Моңғолия мен ЕАЭО 367 тауарды кедендік бажсыз экспорттауға келісті
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлы мемлекеттік Хуралдың пленарлық отырысында Моңғолия мен Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) арасындағы уақытша сауда келісімін ратификациялау бекітілді. Бұл келісім бұрын баж салынып келген 367 тауарды кедендік бажсыз экспорттауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, келісім Моңғолияға ЕАЭО елдерінен елде өндірілмейтін 367 азық-түлік түрін, бұдан бөлек ауыр техника мен жабдықтарды, химиялық және азот тыңайтқыштарын әкелуге рұқсат береді.
Үкіметтің пікірінше, бұл шара шикізатқа тәуелді емес тауарлардың экспортын, жұмыспен қамтуды және экономикалық белсенділікті арттыруға оң әсер етеді. Мысалы, келісімге сәйкес кеден рәсімдері төрт сағатқа дейін қысқарады. Сонымен қатар, құны 5000 еуроға дейінгі тауарлар үшін экспортшыларға тек шығу тегі сертификатын дайындау қажет болады, бұл отандық бизнес үшін рәсімдерді жеңілдетеді.
Келісім тек 367 тауарға ғана қатысты және инвестициялар, қызмет көрсету саудасы, банктік қызметтер мен төлемдер салаларын қамтымайды. Оның артықшылықтары: кеден органдары арасындағы ынтымақтастықты нығайту, операциялардың жылдамдығын қамтамасыз ету, сыртқы саудадағы қиындықтарды шешу және шығындарды азайту.
Моңғолия мен ЕАЭО арасындағы уақытша сауда келісімі үш жылға жасалған және тараптар басқа шартқа келіспеген жағдайда автоматты түрде ұзартылатын болады.
2024 жылы Моңғолия дүние жүзінің 162 елімен сауда жасаған, сыртқы сауда көлемі 27,4 млрд АҚШ долларына жеткен, оның ішінде экспорт — 15,8 млрд, импорт — 11,6 млрд доллар, сауда балансындағы оң сальдо — 4,2 млрд доллар болды.
Осыдан бұрын Моңғолия жем-шөп пен ұнға баж салығын уақытша тоқтатқаны анықталды.