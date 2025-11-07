KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:55, 07 Қараша 2025 | GMT +5

    Немістердің жартысы ғана қоғамдық орындарда өздерін қауіпсіз сезінеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Infratest dimap зерттеу институты жүргізген сауалнамаға сәйкес Германия тұрғындарының 50%-ы ғана қоғамдық орындарда өздерін қауіпсіз сезінеді, деп хабарлайды ТАСС.

    Германия
    Фото: Ingo Joseph/pexels

    Деректерге сүйенсек, респонденттердің тек 50 пайызы ғана көшеде, саябақтарда, қоғамдық көлікте немесе басқа да қоғамдық орындарда өзін қауіпсіз сезінеді. Бұл ақпан айындағы көрсеткіштен 5% төмен. Ал сауалнамаға қатысқандардың 48%-ы қоғамдық орындарды белгілі бір дәрежеде қауіпті деп санайды.

    Сонымен қатар әлеуметтанушылар ерлердің 56%-ы, ал әйелдердің 45%-ы өзін қауіпсіздікте сезінетінін анықтады. 2017 жылы өзін қауіпсіз сезінетін немістердің үлесі 75% болған.

    Сауалнама 3-5 қараша аралығында жүргізіліп, оған 1300 адам қатысты. 

    Қоғамдық қауіпсіздік Германия саясатындағы басты бағыт саналады, оған канцлер Фридрих Мерцтің (CDU) көші-қон туралы мәлімдемелері мысал бола алады. 14 қазанда Мерц Германия билігі көші-қон саясатындағы бұрынғы қателіктерді түзетіп жатқанын және «миграция мәселесін шешуде айтарлықтай жетістіктерге жеткенін» айтқан еді.

    Айта кетейік, бұған дейін сириялықтардың көпшілігі Германияда қалатыны туралы жариялаған едік

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Германия Тұрғын Қауіпсіздік
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар