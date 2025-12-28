Норвегияда балаларды ұрлауға қарсы шаралар күшейтілді
АСТАНА. KAZINFORM — Норвегияда 100-ге жуық кәмелетке толмаған балаға халықаралық іздеу жарияланған. Олардың денін шетелге заңды өкілі немесе ата-анасының бірі заңсыз шығарған, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Полиция мұндай жағдайдың көбейгеніне байланысты қауіпті топтағы балаларды ресми түрде жоғалып кеткенге дейін тіркеуге және оларға саяхаттауға тыйым салуға мүмкіндік беретін жаңа профилактикалық құрал алды.
Билік өкілдерінің айтуынша, соңғы бір жылда шетелде қалуға мәжбүрлеу жағдайы айтарлықтай көбейген. Елде үш жыл ішінде 72 бала із-түссіз жоғалған. Балаларды қорғау органдары баланың ата-анасымен бір үйде тұруы қауіпсіз емес деп санайды.
Жаңа профилактикалық шара теріс әлеуметтік бақылау мен «ар-намысқа» негізделген зорлық-зомбылықпен күресу жөніндегі үкіметтік стратегияның бөлігі.
Мәселеге әзіл-ысқақшы Мұхаммед Басефер ерекше назар аударды, ол 15 жасында Йеменде қалай қалып қойғанын және әкесінің төлқұжатымен Норвегияға оралғанын айтып берді. Ол мектеп мұғалімі көмектескенге дейін бірнеше ай көшеде қалуға мәжбүр болған. Билік мұндай оқиғалар мәселеге ерте араласу мен алдын алудың маңыздылығын көрсететінін жеткізді. Бұл балаларды мәжбүрлі некеге тұрудан, оқшауланудан және шетелдегі қауіпті өмір сүру жағдайларынан құтқара алады.
Айта кетейік, елімізде әйел құқығы мен бала қауіпсіздігін қамтамасыз ететін заңның күшіне енгеніне бір жыл болды. Бұл заң балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған нақты шараларды енгізуге жол ашты.