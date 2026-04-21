Нұрбол Жұмасқалиев «Тобылдың» бас бапкері қызметінен кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл жөнінде команданың баспасөз қызметі мәлім етті.
Оның бапкерлігімен «Тобыл» елеулі нәтижелерге қол жеткізді. Команда Қазақстан кубогы мен суперкубогын жеңіп алды, сондай-ақ чемпионаттың қола жүлдегері атанды.
— «Тобыл» клубтың аңызы Нұрбол Жұмасқалиевке атқарған жұмысы, кәсібилігі және команданың дамуына қосқан үлесі үшін алғысын білдіреді, — деп жазылған хабарламада.
Нұрбол Жұмасқалиев 1981 жылы 11 мамырда дүниеге келген. Кәсіби мансабында «Нарын» (Орал), «Жетісу» (Талдықорған), «Тобыл» (Қостанай), «Астана», «Ертіс» (Павлодар) клубтарында ойнады.
2018 жылдан бері «Тобылда» бас бапкер, Қазақстан 21 жасқа дейінгі жастар, ұлттық құрамада бас бапкердің көмекшісі қызметін атқарды.
Еске салсақ, бұдан бұрын болгариялық маман Николай Костов екі тараптың келісімі бойынша «Ақтөбе» футбол клубының бас бапкері қызметінен кетті.