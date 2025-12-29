«Оқу ақымды төлемеді»: «Болашақ» студент шағымына жауап берді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-та «Болашақ» бағдарламасымен оқитын кей қазақстандық студенттің оқу ақысы уақтылы төленбеген. Осы мәселеге қатысты Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі түсінік берді.
Бұған дейін әлеуметтік желіде АҚШ-та «Болашақ» бағдарламасы бойынша білім алып жатқан Аида есімді студент оқу ақысы төленбегендіктен жаңа семестрге жіберілмегенін айтып, жазба жариялаған еді.
— Мен АҚШ-та магистратураның 2-курсында оқимын. Қазіргі таңда — «Болашақ» ХБО тарапынан төлем жасалмағандықтан оқуымды жалғастыра алмай отырмын. Бірнеше күннен кейін семестр басталады, алайда қаржыландыру жоқ деген себеппен университет мені оқуға жібермеді, — деп жазды ол.
Аталған жағдайға байланысты «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ басқарма төрағасы Әділ Құсманов түсініктеме берді.
Оның айтуынша, Vanderbilt University-дегі студенттің оқу ақысы 25 желтоқсанда толық көлемде төленген, ал бұл туралы ақпарат университеттің Student Accounts бөліміне жолданған.
— Қазіргі уақытта АҚШ-та рождестволық каникул жүріп жатыр. Осыған байланысты университет тарапынан жүйеде қолжетімділік әлі ашылмауы мүмкін. Университет жұмысын қайта бастағаннан кейін мәселе толық шешіледі, — деді ол.
Министрлік пен «ХБО» АҚШ-та оқып жатқан «Болашақ» стипендиаттарының оқуына қатысты жағдай тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді.
Бұдан бұрын 225 қазақстандық «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері атанды.