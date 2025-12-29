KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:42, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Оқу ақымды төлемеді»: «Болашақ» студент шағымына жауап берді

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-та «Болашақ» бағдарламасымен оқитын кей қазақстандық студенттің оқу ақысы уақтылы төленбеген. Осы мәселеге қатысты Ғылым және жоғары білім министрлігінің баспасөз қызметі түсінік берді.

    30-летние итоги программы «Болашак»
    Коллаж: Kazinform/ Pixabay/ Freepik/ DALL-E

    Бұған дейін әлеуметтік желіде АҚШ-та «Болашақ» бағдарламасы бойынша білім алып жатқан Аида есімді студент оқу ақысы төленбегендіктен жаңа семестрге жіберілмегенін айтып, жазба жариялаған еді.

    — Мен АҚШ-та магистратураның 2-курсында оқимын. Қазіргі таңда — «Болашақ» ХБО тарапынан төлем жасалмағандықтан оқуымды жалғастыра алмай отырмын. Бірнеше күннен кейін семестр басталады, алайда қаржыландыру жоқ деген себеппен университет мені оқуға жібермеді, — деп жазды ол.

    Аталған жағдайға байланысты «Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ басқарма төрағасы Әділ Құсманов түсініктеме берді.

    Оның айтуынша, Vanderbilt University-дегі студенттің оқу ақысы 25 желтоқсанда толық көлемде төленген, ал бұл туралы ақпарат университеттің Student Accounts бөліміне жолданған.

    — Қазіргі уақытта АҚШ-та рождестволық каникул жүріп жатыр. Осыған байланысты университет тарапынан жүйеде қолжетімділік әлі ашылмауы мүмкін. Университет жұмысын қайта бастағаннан кейін мәселе толық шешіледі, — деді ол.

    Министрлік пен «ХБО» АҚШ-та оқып жатқан «Болашақ» стипендиаттарының оқуына қатысты жағдай тұрақты бақылауда екенін мәлімдеді.

    Бұдан бұрын 225 қазақстандық «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері атанды.

    Тегтер:
    АҚШ ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Қарыз Болашақ Студент
    Камила Мүлік
    Камила Мүлік
    Автор
    Соңғы жаңалықтар